Vasto rogo distrugge l'agriturismo nell'antica corte dei longobardi

di Paola Treppo

TORREANO (Udine) - Paurosonella notte distrugge una Prestento di. Le prime colonne di fumo si sono levate intorno alle 22 di ieri, sabato 27 gennaio, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cividale e Gemona del Friuli, dei comandi di Udine e di Gorizia. Il fuoco si è esteso rapidamente a due immobili collegati che sono rimasti gravemente danneggiati.Si tratta dell'agriturismo, un locale in parte in sasso. L'azienda agricola con alloggio e ristorante faceva parte della vecchia. Immerso nel verde, tra i vigneti, l'agriturismo era caratterizzato da alcuni tratti delle mura di cinta della stessa Curtis. Un sapiente restauro aveva conservato queste importanti tracce dell'antico insediamento.Era stati recuperati anche, con grande attenzione, degli immobili rurali tipici di epoca più recente. Un danno, quindi, non solo economico ma anche storico. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le opere di spegnimento, di smassamento e messa in sicurezza sono state ultimate alle 6.15 di oggi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e della stazione di Torreano. L'incendio non è doloso ma accidentale.