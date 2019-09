Kartodromo da record al Città Fiera, la prima pista su tre piani d'Europa

UDINE - Un rapido briefing poi casco in testa, visiera abbassata e via verso la prima curva dei 550 metri più adrenalinici del Città Fiera. L'Hollywood Kart, unica pista di go-kart indoor su tre piani in Europa, ha aperto i battenti da pochi giorni, ma è già diventata l'attrazione principale di un nuovo modo di vivere il centro commerciale ideato da Antonio Bardelli: quello legato allo svago. Attore di questa grande sfida è Massimiliano Giurgola, titolare di quello che può essere tranquillamente definito il parco divertimenti del Città Fiera.





