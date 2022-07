Jova Beach Party, Jovanotti finisce nel Metaverso: un percorso guidato dal palco al camerino

Che cosa ci fa Jovanotti nel Metaverso? Semplice, il Jovaverso. In pratica un percorso guidato dal palco del Jova Beach party al camerino dell’artista. L’esperienza promette di essere indimenticabile. Così come spiega Tim, Main Sponsor Tecnico del Jova Beach Party 2022: «Il Jovaverso è un ambiente virtuale, interattivo, nel quale, utilizzando un visore modello Oculus, i fan di Jovanotti potranno vivere un’esperienza multimediale unica. Infatti, dopo aver creato il proprio avatar, ci si ritroverà catapultati su un’isola speciale immersi nel mare e nella natura. Grazie ad un sound system ricostruito in stile fumettistico, i fan potranno scegliere la loro canzone preferita e iniziare l’esperienza virtuale esplorando l’isola del Jovaverso». Come se non bastasse ogni visitatore avrà la possibilità di scegliere e indossare uno dei cappelli preferiti di Lorenzo e lasciare un segno del proprio passaggio sull’isola piantando un fiore con il proprio nome. Per provare l’esperienza del Jovaverso basta andare allo stand TIM presente in tutte le tappe del tour oppure nei 2 negozi di Roma a Piazza Colonna e Milano Via Gae Aulenti, l’esperienza è gratuita in entrambi le opzioni

Le date del tour di Jovanotti

Luglio

2-3 Lignano Sabbiadoro

8-9 Marina di Ravenna

13 Gressan Aosta

17 Villanova d’Albenga

23-24 Marina di Cerveteri

30-31 Barletta

Agosto

5 -6 Lido di Fermo

12-13 Roccella Jonica

19-20 Vasto

26 -27 Castel Volturno

Settembre

2 Viareggio

10 Bresso