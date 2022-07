(Adnkronos) - Il corsaro Jovanotti è salpato ieri sera con il suo veliero da Lignano Sabbiadoro, in un oceano di folla: 36mila persone, un sold out oltre ogni aspettativa, hanno accolto il debutto del ‘Jova Beach Party’ 2022. Il capitano Lorenzo, come mostrano le immagini in esclusiva per Adnkronos, trasportato da un vento decisamente a favore ha traghettato il suo pubblico in una festa, la prima di due tappe (stasera si replica, per un totale di 60mila persone attese in tutto), di cui si sentiva l’esigenza più che mai, dopo due anni di silenzio forzato sui palchi.

Molti gli ospiti on stage, da Max Pezzali a Gianni Morandi, mentre -oltre al cappello di Jovanotti- tutto intorno ricorda un veliero dei pirati che salpa all’avventura. Un’avventura che racconta di 400mila biglietti venduti finora per le 21 feste complessive, e che si preannuncia da record.