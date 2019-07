Jovanotti balla con la sua tribù a Lignano: musica e colori

di Lorenzo Marchiori

Dalle parole ai fatti. Sono trascorsi 28 anni da quandousciva con il suo quarto album Una tribù che balla e oggi il cantautore prossimo a compiere 53 anni riuscirà nell'intento di condividere con i suoi fan vecchi e nuovi una grande festa musicale (curata da Trident), che partirà da Lalle ore 14, per fare tappa nell'estate in diverse località balneari.MUSICA E COLORISulla spiaggia Bella Italia è stato allestito un villaggio con palcoscenici, camerini, zone ristoro dove sarà possibile prendere il sole, cercare zone d'ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere, mangiare e ascoltare ovviamente musica dal vivo dalle ore 16 a mezzanotte. Sono 50mila le persone che hanno risposto all'appello per un tutto esaurito che potrebbe essere replicato, sempre a Lignano, nella data del 28 agosto. Numerosi saranno i punti riciclo, con volontari che sensibilizzeranno gli spettatori su invito dei consorzi nazionali Corepla, Ricrea e Cial a garanzia del recupero degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio.QUATTRO PALCOSCENICISarà lo Sbam! Stage il primo palco acceso alle 16 dalla musica dub di Paolo Baldini, fondatore degli Africa Unite, che ha già collaborato con Lorenzo in XCHETUC6 in Jova Beach Party ep. Ancora reggae alle 16.30 con i Mellow Mood sul Kontiki Stage, per proseguire alle 17.15 con gli Ackeejuice Rockers, alle 18 sul Kontiki StageShantel, dalla Germania, noto per i lavori con la sua orchestra gitana e remix tra musica balcanica ed elettronica, alle 18.30 il dj Albert Marzinotto, mentre le prime note sul Main Stage saranno quelle di Baloji, artista hip hop di origine congolese seguito alle 20 dal dj Benny Benassi.IL PADRONE DI CASADalle 20.30 il palco sarà di Jovanotti, accompagnato da Saturnino, Riccardo Onori, Christian Noochie Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Nessuna scaletta fissa e molta improvvisazione fino a mezzanotte per Lorenzo, che duetterà nel pomeriggio anche con alcuni artisti ospiti e amici.