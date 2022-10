Addio a Italo Nicoletti, il barbiere-trombettista dell'Udinese

Udine dice addio a Italo Nicoletti, 81enne conosciutissimo in Friuli per le due attività che lo hanno reso celebre per decenni: il barbiere dei Vip e il trombettista-cantante: è deceduto questa mattina, sabato 22 ottobre. Il titolare del parrucchiere Regolazucche di viale Ungheria, noto anche come il “trombettista dell’Udinese”, ovvero la squadra che ha seguito per tantissimi anni. Il decesso in ospedale a Tolmezzo a causa di un aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La tromba di Italo Nicoletti ha scandito per decenni l’Alè Udin e accompagnato sempre i minuti di raccoglimento allo stadio Friuli.

Nicoletti lascia la moglie Rita, tre figli - Massimo, Andrea e Cesare - e il fratello Renato.