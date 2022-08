Piede incastrato nei raggi: istruttore di downhill bloccato in quota con gli allievi

SAVOGNA - Ciclista si infortuna attorno alle 13 di oggi, 1 agosto, sul Monte Matajur ad una quota di 1350 metri e ad una distanza di circa un 1,2 km dal rifugio Pelizzo. L'uomo, un istruttore di downhill, goriziano di 39 anni, stava effettuando una discesa insieme ad altri quattro ciclisti suoi allievi quando un piede gli è rimasto incastrato nei raggi della ruota, procurandogli una probabile frattura. Di fatto l'istruttore non riusciva più ad appoggiare il piede a terra. Sul posto sono arrivati per primi due soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico di Udine, tra cui un'operatrice sanitaria, che hanno prestato le prime cure al ciclista bloccandogli l'arto e poi sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco. L'uomo è stato trasportato per un primo tratto del sentiero 749 con la barella di questi ultimi e poi sono sopraggiunti gli altri soccorritori del Soccorso Alpino con la barella Kong, sul quale il ferito è stato traslato e trasportato fino al Rifugio Pelizzo, dove è stato consegnato all'ambulanza.