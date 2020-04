"Io compro FVG", arriva una piattaforma on-line e la consegna a domicilio

Al via il progetto "Io comproFVG" per mantenere la la filiera regionale con prodotti di qualità . Il tutto con una piattaforma online e una rete di vendita dei prodotti locali del Friuli Venezia Giulia che si appoggi sui Comuni e sulle ProLoco. È il progetto a cui stanno lavorando congiuntamente gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, assieme al cluster AgrifoodFvg, a PromoturismoFvg, al sistema delle ProLoco regionali e all'Anci Fvg. «L'idea - ha spiegato Bini - è quella di favorire il più possibile l'acquisto di produzioni locali che in questo momento di emergenza, da un lato, godono di una crescita della domanda interna da parte dei consumatori, dall'altro, scontano dimensioni e strutture che non consentono loro di garantire al meglio la possibilità della vendita online o della consegna a domicilio». «Il lancio dell'iniziativa #iocomproFVG - ha aggiunto Zannier - ha avuto un forte richiamo tanto che ci stiamo scontrando con tentativi di imitazione se non addirittura di »scippo« del marchio. Ma il progetto della Regione intende superare l'emergenza e favorire la creazione di una piattaforma regionale che attivi una vera e propria filiera commerciale, promozionale e distributiva dei prodotti agroalimentari locali».



