Ciclista travolto da un'auto e scaraventato in un fosso muore sul colpo

FAEDIS - Un uomo ha perso la vita nella prima serata di oggi, sabato 25 marzo, investito da una macchina. Verso le 21, mentre percorreva in bicicletta via Udine, all'altezza della ditta Luba, è stato travolto e scaraventato in un fossato a bordo strada.

La sala operativa della Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica proveniente dall'ospedale di Udine e l'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione.

A Faedis, per gli accertamenti e rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Sul posto anche i vigili del fuoco.