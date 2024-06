VENEZIA - Grande alleanza a Nordest per le nuove tecnologie, cybersicurezza e intelligenza artificiale. Il fondo trevigiano Alcedo con le finanziarie Fvs (Veneto Sviluppo), Clessidra e Friulia hanno acquisito il controllo delle società PA Abs e PA Expertise, società friulane all'avanguardia nei servizi informatici e soluzioni applicative in ambito IT, un settore previsto in forte crescita. A cedere la realtà di Udine da 60 milioni di fatturato la milanese Retelit. Gli investitori finanziari sono stati affiancati e supportati da 25 manager del gruppo PA, capitanati da Mariano Thiella (Ad di PA Abs) e Fabio Scagliarini (Ad di PA Expertise), che hanno complessivamente rilevato una quota di oltre il 10% di PA Group, società costituita dagli investitori finanziari come holding e capofila del progetto. Mariano Thiella e Fabio Scagliarini resteranno Ad delle società operative, affiancando gli investitori finanziari nella realizzazione di un deciso progetto di crescita che punta ai 100 milioni di fatturato entro 4 anni. Esclusa per ora la Borsa.

L'OBIETTIVO STRATEGICO

«Vogliamo affiancare lo sviluppo di medie e grandi aziende industriali italiane, in particolare nei settori della meccanica, moda, prodotti per lo scaffale della grande distribuzione, per dotarle di servizi Microsoft su misura - commenta Scagliarini che guida Pa Expertise, oltre 400 clienti - il progetto strategico di espansione passa anche da acquisizioni in altre aree dove siamo ancora poco presenti per potenziare l'attività nella realtà virtuale e nell'intelligenza artificiale generativa. Contiamo di superare i 100 milioni di fatturato entro 4 anni». «I fondi ci daranno una mano per questo cammino di crescita al quale parteciperanno 25 manager del gruppo Pa che hanno investito nel gruppo, con noi due capofila - spiega Thiella, manager milanese di origine vicentina, uno dei soci fondatori di Pa -. Con la nostra offerta declinata sulla tecnologia Sap abbiamo come target Pmi e grandi clienti, ma operiamo anche per le più importanti banche italiane, il mondo della Pubblica Amministrazione sia locale (serviamo già più di 800 Comuni) che nazionale. Poi c'è la sanità, dove abbiamo sviluppato una soluzione unica al mondo». Borsa in vista? «Non è da escludere ma oggi non è all'ordine del giorno».



SPINTA PER LA CRESCITA

Per Alcedo si tratta del sesto investimento con il Fondo Alcedo V, dotazione di 238 milioni. «PA può ulteriormente rafforzarsi nel futuro ed essere la base di partenza per un polo di servizi evoluti in ambito IT», osserva in una nota Alessandro Zanet di Alcedo. Con sede a Udine ma con una presenza in tutta Italia (Padova nel Nordest), il gruppo PA è stato fondato nel 1998 e nel 2020 è entrato a far parte di Retelit. Oggi ha in squadra 400 dipendenti e 200 collaboratori. Nell'ambito dell'operazione è stata concordato un accordo di partnership commerciale tra Retelit per realizzare progetti congiunti che integrano la rete, i data center e il cloud di Retelit.