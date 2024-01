Insulti a Maignan: per l'Udinese una gara a porte chiuse. Possibile sospensione definitiva della partita, cosa dice il regolamento

UDINE - Il giudice sportivo ha sanzionato l'Udinese con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse.

La decisione arriva al termine delle rilevazioni e dei fatti descritti dall'arbitro, Fabio Maresca, nel referto inviato e dai rapporti degli ispettori della Federcalcio che erano in campo.

La sanzione sportiva esula da quella penale e dai provvedimenti che la società Udinese deciderà di assumere nel caso in cui riuscisse a individuare tutti i diretti responsabili. Con il primo identificato ieri, lunedì 22 gennaio, l'Udinese si è già espressa chiaramente: non potrà mai più mettere piede nel Blue Energy Stadium. Tutto lascia intendere dunque che la linea sarebbe la stessa con gli altri.

A tal proposito, tuttavia, l'unico identificato al momento - un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell'ordine - ha urlato per 12 volte "negro di m..." dopo che la gara era stata già sospesa temporaneamente per 5 minuti. Questo vuol dire che l'iter, previsto dall'articolo 62 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), sarebbe continuato e che non si sono verificate altre procedure solo per il semplice fatto che né il portiere rossonero, né l'arbitro in campo, hanno sentito questi ulteriori insulti. Ma cosa dicono esattamente queste norme?

Udinese-Milan si sarebbe potuta sospendere definitivamente? Cosa dice il regolamento

La circostanza che si è verificata è quella descritta al comma 8 dell'articolo 62 che recita: "Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6 (si rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria, ndr), l’arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara".