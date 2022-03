UDINE - Il sindaco Pietro Fontanini si scusa per le frasi contro i tifosi napoletanti rese sui social da Carlo Pavan, ma, nonostante nel pomeriggio di ieri si fosse parlato di dimissioni “volontarie” del consigliere della Lega dopo il polverone alzato dal suo commento sul match Napoli Udinese, al l’esponente di maggioranza basterà scusarsi per rest ar e tra i banchi di Palazzo D’Aronco. Pavan, infatti, si era lasciato andare sui social in seguito alla sconfitta subita dall’Udinese in casa del Napoli, condizionata dalla gestione arbitrale : «I soliti ladri meridionali – aveva scritto -, anche un orbo avrebbe visto quel mani». Parole che, appena condivise su Facebook , hanno scatenato una nuova bufera: il consigliere le ha poi cancellate, ma troppo tardi. La miccia è partita e ha attraversato l’Italia, facendo balzare un’altra volta il consigliere alle cronache nazionali, come era già capitato quando, nel corso di un consiglio comunale, aveva parlato di discriminazione verso i ricchi in merito alla misure di sostegno economico post lockdown. «Come Sindaco di Udine e come sostenitore dell’Udinese – ha commentato ieri il primo cittadino su F acebook - sono molto dispiaciuto per le parole offensive e volgari usate da un consigliere della maggioranza che mi sostiene. Nel Calcio dovrebbe vincere sempre la competizione sportiva. Le partite non dovrebbero diventare, come spesso accade, l’arena per scambiarsi insulti. Un abbraccio particolare ai sostenitori del Napoli che vivono e lavorano a Udine e onorano il buon nome della nostra città». S empre Fontanini , in un intervento a una trasmissione dell ’emittente campana Radio Punto Nuovo (poi ripresa da molti siti web ), ad annunciare un addio volontario da parte dello stesso Pavan: «Le dimissioni? Le darà lui: dice che è stanco di essere rimproverato. È un po’ esuberante e lascerà il suo scranno. Pavan stesso ha parlato di termini inopportuni, quindi un pentimento da parte sua c’è. Atteggiamenti razzisti? Mi disturba tanto quanto accaduto, la mia vittoria alle elezioni è merito anche di tanti meridionali e napoletani che mi hanno sostenuto. Il calcio deve essere un luogo di sport e riconfermo le scuse nei confronti dei napoletani e dei tifosi del Napoli. Il gesto di Pavan non appartiene alla storia di Udine e del Friuli. Tifo per il Napoli nella corsa scudetto». Fontanini si è anche scusato: «Chiedo scusa per le parole del consigliere Pavan, sono inopportune e offensive – ha detto -. A Udine ci sono moltissimi napoletani, tra cui il mio assessore allo sport (Antonio Falcone, ndr). I tifosi perdono la testa, ma non è ammissibile quanto fatto dal mio consigliere. Ho visto la partita, primo tempo a favore dell’Udinese, nel secondo il Napoli ha meritato e sono contento della sua posizione in classifica». Nel tardo pomeriggio il caso è stato discusso all’interno della Lega cittadina : «Farà ammenda – ha poi riferito la segretaria cittadina (e assessore al bilancio) Francesca Laudicina - e chiuderemo l’episodio. Non ci saranno dimissioni».