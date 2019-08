Insetto alieno invade Buttrio: ecco di quale specie si tratta

di Antonella Lanfrit

BUTTRIO (UDINE) - L'insetto appartiene a una specie nativa, europea, diffuso in tutto l'emisfero boreale. In Italia è presente ovunque, si è trovato anche a 2mila metri sulle Alpi, tuttavia preferisce le aree più calde. Probabilmente, quindi, le alte temperature che hanno caratterizzato l'estate anche in Friuli hanno favorito l'importante pullulazione che è stata registrata a Buttrio e che ha messo in allerta popolazione e Comune. In sé non è nocivo né per l'uomo né per l'agricoltura, anche se l'alta concentrazione può essere «disturbante», soprattutto nei pressi delle case.È questa la risposta che gli esperti dell'Ersa hanno dato ieri al fenomeno che si è sviluppato nei giorni scorsi a Buttrio e per il quale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale era stata coinvolta insieme all'Azienda sanitaria dall'Amministrazione comunale.