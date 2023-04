Acque inquinate ad Aquileia, sversamento di idrocarburi nel fiume Natissa

AQUILEIA - I volontari della squadra di Protezione civile del Comune di Aquileia hanno provveduto a posizionare una panna assorbente per contenere lo sversamento di idrocarburi nel fiume Natissa ad Aquileia. La chiazza oleosa, fortunatamente di non grandi dimensioni, era stata segnalata questa mattina, intorno alle 7:30, da un volontario di Protezione civile che stava andando al lavoro e che ha chiamato il Nue112. Attivata la squadra dei volontari di Protezione civile per verificare la gravità dello sversamento. Al momento le cause sono sconosciute. La panna assorbente ha duplice funzione di assorbire la sostanza inquinante e di evitare la sua dispersione in acqua. Sul posto i vigili del fuoco, il personale dell'Arpa, la Polizia locale; informato il sindaco.