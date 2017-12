Innamorato pazzo: così Luca chiede alla sua Soraja di sposarlo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRADAMANO e POZZUOLO (Udine) - Luca di professione fa il noleggiatore di belle auto a Udine. Infatti, più che Luca, in città e in provincia,, 41 anni, imprenditore originario die residente a, è per tutti "Luca Noleggi", un uomo simpatico e sempre allegro. Luca, con la sua attività di noleggio di auto per eventi, feste e nozze, è stato complice tante volte nel far incontrare coppie che poi si sono innamorate e che si sono sposate.Adesso tocca a lui. E per chiedere la mano della donna che ama e con cui vive da quattro anni,, che di anni ne ha 27, ha deciso di noleggiare una grande vela con stampata sopra la sua foto: una bella immagine, gigante, che lo ritrae con il suoe con la sua acconciatura da "folle", mentre stringe tra le braccia il frutto dell'amore tra lui e Soraja: il loro, la loro figlia che ha due anni. E ci fa scrivere sopra: «Soraja... ci vuoi?».La grande vela montata su un camion è stata posteggiata nel park adiacente la grande viabilità del polo commerciale Città Fiera a, dove la vedono tutti, perché è tempo di regali die i friulani in massa raggiungono il mega polo dello shopping alle porte di Udine per tutte le compere.E lei, Soraja, cosa dice? L'ha già vista quella maxi proposta di matrimonio? Cosa ha deciso di fare? Quello, al momento, resta ancora un piccolo segreto ma gli amici di Luca si stanno già preparando per organizzare a questa coppia felice euna mega festa di matrimonio per il 2018.