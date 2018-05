Tutti pronti per La Levataccia? Alle 4 si apriranno 20mila ombrelloni

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Pronti per la levataccia? Alo sono tutti e tutti possono partecipare a un evento che inaugura in maniera divertente e inusuale la bella stagione e le vacanze ormai alle porte. L'iniziativa si chiama proprio così,, perché per prendervi parte bisogna, alle 4 di mattina. Quando? Domani, venerdì 25 maggio. Si fa colazione al volo a tutti pronti per le 5, quando un po' è buio e un po' albeggia: è allora che ci sarà l’di Lignano, che sono 20mila. Uno spettacolo. Come migliaia e migliaia di girasole.​Due ore per sbizzarrirsi con le foto, tutte da scattare dal Pontile a Mare di Lignano Pineta. Un evento che di certo passerà alla storia, col maxi impegno deidella nota località balneare. E una mega foto sarà poi esposta all'aeroporto di Trieste. Qualche numero di questo super pannello? Trenta metri lineari di lunghezza e 2 metri lineari di altezza; quindi 60 metri quadri, la superficie di un appartamento, insomma. Grazie alla tecnica utilizzata, la foto riuscirà a catturare quasi a 360 gradi il litorale lignanese.C’è chi ha preannunciato di rimanere a dormire in spiaggia per non farsi trovare impreparato alla mega apertura e per la mega-foto, a partire dalle 4 di mattina. C’è chi si sta organizzando con, per i tanti bagnini impegnati all’alba. La voglia di esserci e di partecipare è tanta, di poter dire, partendo per le vacanze in autunno, dal Trieste Airport, «Vedi? Questi ombrelloni li ho aperti io». Grazie a PromoTurismo Fvg, ideatore dell’iniziativa, e al coordinamento del Consorzio Spiaggia Viva, La Levataccia sarà un evento di quelli da «c’ero anch’io».