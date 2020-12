PORDENONE E UDINE - Il Friuli Venezia Giulia non adotterà una nuova ordinanza regionale per rendere obbligatorio il tampone molecolare nei confronti di chi è rientrato dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda negli ultimi 14 giorni. Fedriga, quindi, non segue il modello veneto annunciato ieri da Zaia. A mettersi in moto, però, sono le Aziende sanitarie, e in particolare i Dipartimenti di prevenzione, che nelle ultime ore hanno iniziato a ricevere le telefonate dei cittadini tornati dal Regno Unito di recente. Tra loro ci sono cittadini pordenonesi che nell’attesa di ricevere informazioni si sono messi prudentemente in auto-isolamento, mentre altri sono rimasti bloccati a Londra e nel resto del Paese a causa del blocco dei voli imposto dal provvedimento del ministero della Salute.

LE TESTIMONIANZE

Luca Marin lavora nella City, il cuore finanziario di Londra. Fa parte di una società che offre servizi finanziari ma adesso è a casa, a Pordenone. Il volo di rientro lo ha portato a Venezia venerdì, 48 ore prima che la Gran Bretagna diventasse di fatto un’isola irraggiungibile per il resto dell’Europa, e l’Europa stessa una meta chiusa per chi vive al di là della Manica. «Quarantotto ore prima di decollare - racconta - avevo fatto il tampone rapido. Una volta ricevuto il responso negativo, ho preso l’aereo verso l’Italia». Non si pensava, all’inizio del week-end, che la situazione potesse precipitare, ma Luca ha adottato ugualmente una serie di precauzioni. «Domani (oggi, ndr) farò lo stesso un tampone qui in provincia - spiega - per essere più sicuro. L’ho deciso io, perché dicono che il test rapido sia in ogni caso meno accurato di quello molecolare. Secondo le regole - va avanti il pordenonese appena tornato da Londra - non dovrei stare in quarantena, ma ho deciso comunque di rispettare l’isolamento. Cerco di non vedere nessuno». Poi il racconto della situazione che si sta vivendo in Gran Bretagna, nella capitale: «La situazione è confusa, anche perché il governo ha cambiato idea diverse volte, anche negli ultimi giorni. In ogni caso non è mai stato sancito l’obbligo di circolare all’aperto con addosso la mascherina protettiva. Anche per questo in Italia mi sento molto più sicuro».

RITORNO MANCATO

C’è anche chi, “annusando l’aria”, ha scelto di stracciare il proprio biglietto e di rinunciare al Natale in famiglia. È il caso di Francesca, casarsese. Rientrava sempre in “patria” per le feste, ma quest’anno ha scelto di rimandare. «Non voglio mettere in pericolo i miei parenti in alcun modo - spiega - e per questo rinuncio». Il suo volo, originariamente, doveva decollare ieri mattina e sarebbe in ogni caso stato cancellato dall’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Entrambi i pordenonesi intervistati, poi, riferiscono quanto in realtà sta già circolando (sui media e tra gli esperti) nelle ultime ore: in Gran Bretagna, della nuova variante se ne parlava ormai da diverse settimane, se non da quasi due mesi. «Sapevamo dell’esistenza di un nuovo ceppo - riferiscono - ma solo nelle ultime ore le cose sono diventate più serie». Anche tra i semplici cittadini, quindi, l’informazione circolava da qualche tempo. Nel frattempo il governo inglese aveva imposto un primo lockdown (più morbido), sino ad arrivare alla stretta natalizia che riguarda in particolare l’area della Grande Londra, comprensiva dell’agglomerato immediatamente periferico rispetto alla capitale.

