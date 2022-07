Ingegnere scomparso, nel suo computer trovate le mappe del percorso che voleva seguire

PULFERO - Ancora senza esito le ricerche di Gianpaolo Baggio, l'ingegnere di 31 anni, residente a Torreano, di cui non si hanno notizie da sabato 25 giugno. Domani, sabato 2 luglio, proseguiranno le ricerche. La novità è che nel computer dell'ufficio in cui lavora si è trovata la conferma che Baggio voleva percorrere la ferrata Palma che da Stupizza porta, con un dislivello di mille metri, al monte Matajur. L'ingegnere friulano aveva infatti scaricato dati, informazioni e mappe del percorso da seguire.

Le ricerche si concentreranno nuovamente nelle zone attorno a Stupizza e lungo fiume Natisone, dove Baggio potrebbe essersi fermato al rientro dall'escursione per cercare refrigerio in acqua. Nuovamente in campo i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.