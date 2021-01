Brutto infortunio mentre taglia la legna:elitrasportato all'ospedale di Udine

È rimasto infortunato mentre tagliava gli alberi, il boscaiolo finisce in ospedale. È accaduto questa mattina, 5 gennaio, in una zona boscata tra le campagne di Codroipo. L'uomo era arrivato di buon'ora per potare alcuni alberi. All'improvviso, quando erano circa le 10, è rimasto ferito proprio mentre era in procinto di tagliare un albero. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 112. Sul posto sono arrivati di tutta fretta una squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Udine con i colleghi del distaccamento di Codroipo. Con loro anche il personale sanitario del 118. L'infortunato, che non ha mai perso conoscenza, è stato subito soccorso e quindi sottoposto a un primo accertamento diagnostico. I Vigili del fuoco hanno aiutato i colleghi a trasferire l'uomo nell'elicottero che si era alzato in volo da Campoformido.L'infortunato è stato poi elitrasportato all'ospedale di Udine. Intanto i Carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena chiarezza sul brutto incidente.

