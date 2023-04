Infortunio sul lavoro ad Artegna. Scivola mentre lavora: ferito a una gamba

ARTEGNA (UDINE) - Un giovane di poco meno di 30 anni, è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 31 marzo per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto negli spazi di una attività produttiva di Artegna.

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è scivolato mentre stava svolgendo alcune lavorazioni e, cadendo, è rimasto ferito a un arto inferiore. Il giovane uomo non ha riportato lesioni gravi; è stato preso in carico dal personale sanitario Sores ed è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.