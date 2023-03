Rimane schiacciato sotto la motozappa mentre lavora in giardino: sessantenne ferito a una gamba

BASILIANO - Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio, 2 marzo, per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico accaduto nelle pertinenze di una abitazione di Basiliano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri è rimasto schiacciato da una motozappa ed rimasto ferito ad una gamba. L'uomo è stato soccorso e trasportato, con l'ambulanza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.