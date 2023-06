Infortunio sul lavoro: operaio cade dal tetto di un capannone e muore sul colpo

OSOPPO - Un operaio ha perso la vita questo pomeriggio, 7 giugno, a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato nei pressi della fabbrica Fantoni di Osoppo. Per cause in corso di accertamento, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, è caduto dall'alto.

Partito l'allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'automedica giunta da Udine. Attivati i vigili del fuoco e la forza pubblica. A nulla sono valse le manovre salvavita: l'uomo è morto quasi all'istante.