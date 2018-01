Esperto boscaiolo va a tagliare legna: trovato morto dai suoi figli

di Paola Treppo

La vittima è Vanni Oviszach, 51 anni, delle frazione di Postacco di San Leonardo. Lascia tre figli e la moglie. Era un esperto boscaiolo e faceva questo mestiere da più di 15 anni. Si era impegnato anche in politica in passato candidandosi in una lista come candidato consigliere.

SAN LEONARDO (Udine) - Un uomo di 51 anni ha perso la vita nei boschi della frazione di Seuza di, paese delle, nel pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, intorno alle 15.30. La vittima, titolare di unadi utilizzazione boschive, stava eseguendo lavori di taglio delle piante.Oviszach si era recato nella macchia insieme ai suoi figli e ognuno si era diretto in una zona specifica del bosco. Non erano quindi in contatto visivo l'uno con l'altro. Quando i figli non hanno più sentito il rumore della motosega del padre si sono allarmati e lo hanno raggiunto, facendo la tragica scoperta. Il 51enne era riverso a terra, dentro un avvallamento, morto.Inutili i soccorsi prestati tempestivamente dall'equipaggio dell'elisoccorso decollato dalla eli superficie di Campoformido. Il medicoè stato portato sul posto ma non ha potuto far altro che constatare il decesso: non è chiaro se a seguito di uno di malore, o se sia statoda un ramo o un. Sul posto sono intervenuti i militari del soccorso alpino deldella Guardia di finanza di Tolmezzo ed è stato informato il magistrato di turno della Procura di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco i volontari del Cnsas.