Infortunio sul lavoro a Tolmezzo, cade da una scala: ferito grave un 61enne

TOLMEZZO - Un uomo di 61 anni è stato soccorso questa mattina per le ferite riportate a seguito di una caduta da una scala alta due metri nello spazio di una attività produttiva di Tolmezzo. A dare l'allarme le persone che erano con lui in quel momento, che gli hanno prestato un primo soccorso fino all'arrivo del personale sanitario. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dal capoluogo carnico e l'elisoccorso. L'uomo, preso in carico dai soccorritori, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma cranico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo) è caduto mentre si trovava su una scala.