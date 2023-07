Tragica caduta da un capannone, muore dopo un volo di cinque metri

SAN PIETRO AL NATISONE - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da un capannone nella zona industriale di Azzida di San Pietro al Natisone. Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è caduto da un'altezza di circa 5 metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso.

Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre salvavita ma non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.