Carica un carrello di legna e cade dalla scala: operaio in ospedale

FAEDIS (Udine) -dove unè caduto da una scala mentre stava caricando delladentro un carrello; l'uomo, 63 anni, è rovinato al suolo da circa un metro e mezzo di altezza, battendo con violenza la testa. Si è fratturato anche un braccio.Trasportato prima all'ospedale di Cividale del Friuli, è stato trasferito poi d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per essere sottoposto a un. L'operaio, M.M. le sue iniziali, di Faedis, stava lavorando per la ditta De Bellis che si occupa di commercio di legna da ardere. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e gli ispettori dell'azienda sanitaria. L'uomo èma non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio ssi è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 18 giugno, intorno alle 15, a Faedis.