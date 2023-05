Infortunio sul lavoro, rimane con il braccio incastrato in un macchinario: operaio ricoverato

CIVIDALE DEL FRIULI - Un uomo di 60 anni è stato soccorso dai sanitari nelle prime ore di oggi, intorno alle 3, a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva nel territorio comunale di Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli) è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario. Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e quello dell'automedica proveniente da Udine. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente.