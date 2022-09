Infortunio in cantiere, cade dalla scala e sbatte con violenza la testa: grave un 60enne

UDINE - Cade dalla scala in un cantiere e perde i sensi. Ora è grave all'ospedale. Questa mattina, 26 settembre, attorno alle 10.30, un uomo di 60 anni è caduto da una scala e ha perso conoscenza a seguito di un trauma alla testa. L'infortunio è successo in un cantiere che si trova lungo la strada che si stacca da piazza Primo Maggio a Udine. La Sores, Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria, ha coordinato l'intervento: l'infortunato è stato immediatamente soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Udine per tutti gli accertamenti. Ancora al vaglio le cause dell'infortunio.