Cade da due metri nella cantina dei vini: grave un operaio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POCENIA (Udine) -nelledi vini, unache sorge al civico 16 di via Bassi nel piccolo comune agricolo della Bassa Friulana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana e degli ispettori dell'azienda sanitaria, un uomo èda una altezza di circa due metri.Nell'impatto al suolo ha riportato unalla testa, un trauma alla schiena e alle gambe. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112, da parte delle persone presenti in quel momento in azienda. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato una ambulanza e l'elicottero dalla elibase di Campoformido. La personaè stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è. L'infortunio sul lavoro è accaduto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 13 aprile.