Colpito in testa da pesante lastra di ferro in fabbrica: grave un operaio

di Paola Treppo

TARCENTO e PAGNACCO (Udine) -nella azienda Salm Srl a Collalto didove un operaio è stato colpito alla testa la una lastra di; l'uomo, 36 anni, M.C.G. le sue iniziali, residente a, dipendente di una ditta esterna di Tavagnacco, stava movimentando la pesantedi metallo aiutandosi con unaquando il braccio del macchinario ha ceduto e l'elemento di ferro gli è caduto inL'uomo non si è sentito male subito: ha raggiunto lo spogliatoio per riposare un attimo ed è lì, dopo pochi passi, che ha perso i sensi. L'operaio è stato trovato a terra daiche hanno chiamato subito aiuto. Nella sede delladi Collalto, il cui stabilimento è attivo in viale dell'Unione Europea per la produzione di serramenti, è arrivata una ambulanza a sirene spiegate, inviata dalla centrale Sores di Palamanova.L'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è ricoverato incondizioni per un serio trauma cranico; non sarebbe comunque in pericolo di vita. In fabbrica sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. Le cause dell'infortunio, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 marzo, poco prima delle 18.30, sono in corso di accertamento.