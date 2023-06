Colpito da un cavallo nel centro ippico e schiacciato contro una staccionata: 50enne ferito

TARCENTO - Un uomo di 50 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, 9 giugno, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio accaduto nel centro ippico di Tarcento. Per cause in corso di accertamento è stato colpito dal cavallo finendo contro una staccionata, restando ferito alla parte alta del corpo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'automedica proveniente da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.