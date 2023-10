Cade dall'impalcatura e fa un volo di sei metri, grave un uomo di 68 anni

TARCENTO - Un uomo, di 68 anni, ha riportato ferite molto gravi dopo una caduta da un'impalcatura, da un'altezza di circa 6 metri. L'incidente si è verificato a Tarcento (Udine), nel giardino di un'abitazione dove si stavano eseguendo alcuni lavori. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da Tarcento, e l'elicottero di soccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato stabilizzato sul posto e trasportato, in gravi condizioni, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È stato dunque ricoverato, per lui i sanitari si sono riservati la prognosi.