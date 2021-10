Cade dal camion e sbatte con violenza la testa, in fin di vita autotrasportatore di 50 anni

CIVIDALE DEL FRIULI - Un autotrasportatore di 50 anni, straniero, è caduto rovinosamente dal proprio camion che si trovava nella zona produttiva di Cividale del Friuli (Udine). L'incidente si è verificato attorno alle 15. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico per il quale è stato intubato sul posto dall'equipe medica dell'elicottero sanitario Fvg. Il paziente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. La prognosi è riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia e degli Ispettori dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.