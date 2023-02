Operaio cade dal camion, grave infortunio in un'azienda

CORNO DI ROSAZZO (UD) - Infortunio sul lavoro questa mattina, 2 febbraio, in un'azienda di Corno di Rosazzo. Un uomo è stato soccorso nella tarda mattinata per le ferite riportate a seguito di una caduta da un camion in prossimità degli spazi di una attività produttiva di Corno di Rosazzo.

Dopo la richiesta di aiuto giunta dal Nue112, transitata puntualmente alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, gli infermieri hanno inviato sul posto l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'ambulanza proveniente da Cormons.

Allertata le forze dell'ordine.