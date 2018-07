Infortuni durante il turno di notte: 2 operaie ferite gravemente alle mani

di Paola Treppo

BUTTRIO e MERETO DI TOMBA (Udine) - Duenella notte in una azienda di, laSrl di via Marconi, e alla Biofarma di Mereto di Tomba; duesono rimastedurante il turno di lavoro di notte e sono state portate in ospedale in ambulanza per. Nel caso di Buttrio, a restare ferita è stata unache, intorno alle una di oggi, sabato 14 luglio, che è stata accolta al Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse fratture a una mano causate da uno schiacciamento.​Alla, in via Castelliere, invece, una operaia è rimasta vittima di unache le ha provocato lo schiacciamento di un dito. Erano da poco passate le 2.30 e la donna, in quel momento, stava eseguendo dei lavori di pulizia su una macchina. Anche lei è stata accolta all'ospedale. Entrambe non versano in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti gli ispettori dell'azienda sanitaria e i carabinieri. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco del Comando di Udine.