«Mi sento male», arriva l'ambulanza e il suo cuore smette di battere per due minuti

TORVISCOSA (UDINE) - Si sente male, una parente chiama i soccorsi e quando l'ambulanza arriva il suo cuore smette di battere: rianimata dopo due minuti. Il soccorso è stato messo in atto nella mattina del 13 marzo in una casa di Torviscosa, in provincia di Udine, qui una donna di circa 80 anni è stata colta da un infarto, al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio.

A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, è stato un parente cui la donna si è rivolta avvertendo un grave malessere. Gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli operatori della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advansed Life Support, ovvero mezzo di soccorso avanzato) proveniente da San Giorgio di Nogaro. Attivata immediatamente anche l'automedica di Latisana. Giunti sul posto, i sanitari dell'ambulanza hanno preso in carico la donna che, proprio al loro arrivo, si è aggravata: il suo cuore ha smesso di battere e sono state avviate le manovre di rianimazione. Dopo due minuti il suo cuore ha ripreso a battere. L'ambulanza ha raggiunto l'automedica lungo il tragitto, a sirene, verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Il medico è salito in ambulanza. Poi l'arrivo all'ospedale del capoluogo friulano.