TARVISIO (UDINE) - Infarto mentre pedala sulla sua bicicletta, muore una donna di 50 anni. Il fatto è avvenuto nel comune di Tarvisio, questa mattina 7 giugno intorno alle 10.30.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale della Sores ma per la 50enne non c'era più nulla da fare. Le generalità al momento non sono state divulgate.

+++ Notizia in aggiornamento +++