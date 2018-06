Giro in bici sulla ciclabile vicino a casa: colto da infarto, è in fin di vita

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Si mette in sella alla suaper fare un giro lungo la pistadel paese: colto da un grave malore cade e perde i sensi.È successo intorno alle 12 di oggi, domenica 10 giugno, a, in via Nimis, una laterale di via Venzone, e l'uomo, A.M. le sue iniziali, del posto, è stato subito soccorso dal personale medico di una ambulanza.Il codroipese, 77 anni, è stato soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova e da quella della equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.Ina seguito di un, è stato rianimato a lungo e poi portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Le sue condizioni sono. Sul posto i carabinieri di Codroipo.