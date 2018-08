Industria in montagna: Weissenfels punta agli 11 milioni di fatturato

di Paola Treppo

TARVISIO e REANA (Udine) - Sono di fondamentale importanza i presidi industriali in area montana, come le acciaierie, da un paio di anni di. Lo è anche la digitalizzazione dei sistemi produttivi. Di questi temi essenziali hanno parlato, amministratore delegato per Kito Weissenfels e, ad di, che hauna previsione di 10 milioni fatturato con 80 dipendenti, a Reana del Rojale, oltre che capogruppo Telecomunicazioni e Informatica, in Confindustria Udine.Fare industria in montagna è oneroso e molto più difficoltoso che in aree più a ridosso di centri nevralgici, in zone di pianura.Il tasso di imprenditorialità risulta più elevato nei comuni totalmente montani che in quelli non montani: 86,7 imprese ogni 1.000 abitanti contro 84,7. Le unità locali hanno meno addetti, ma risultano spesso classificabili nel segmento dell'alta qualità produttiva nazionale. Il 18,7% dei comuni totalmente montani è inserito nel perimetro di un distretto industriale e questo genera un valore aggiunto di quasi 48 miliardi di euro l'anno.Chi, in generale, si occupa di politica industriale, non può non preoccuparsi dello sviluppo e del mantenimento, dei presidi produttivi, nelle terre alte. Un dato importante da rilevare è il tasso di occupazione femminile che, nell'arco alpino, risulta del 45,6% a fronte del 41,8% a livello nazionale in base a fonti di Confindustria montagna.Fantelli, che ha trainato le Weissenfels fuori da un momento critico, punta, per la fine dell'anno, agli 11 milioni di fatturato e, in prospettiva, a 20 milioni per il 2023. Al contempo la Beantech di Benedetti, guarda alla digitalizzazione del sistema industriale, rendendo intelligenti i processi produttivi delle imprese, sulla base dei nuovi paradigmi dell'industry 4.0.«Anche e soprattutto in montagna non si può fare a meno di avere aziende competitive, al pari di realtà che possono beneficiare di un contesto migliore da un punto di vista logistico e di collocazione geografica - dicono Fantelli e Benedetti -; è essenziale la loro digitalizzazione: per crescere e rimanere su di un mercato sempre più. Weissenfels, attraverso la giapponese Kito, rappresenta un esempio di multinazionale che ha deciso di investire in un territorio montano con strategie a medio lungo termine. Con la digitalizzazione industriale accorciamo le distanze dalle città».