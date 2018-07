di Paola Treppo

ergio Cecotto, 64 anni originario di Caorle, residente a Concordia Sagittaria, imprenditore dell'autotrasporto. Nell'incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 28 anni S.B. di Mortegliano.

RONCHIS e PALAZZOLO (Udine) -, sulla strada della frazione di Fraforeano. Lo scontro si è verificato intorno alle 19 di oggi, venerdì 20 luglio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità.Si tratta di un violento schianto mortale dove è rimasta uccisa una persona. Nello scontro, la cui dinamica è al vaglio, una autoe il conducente ha perso la vita sul colpo. La vittima èPoco prima, a Palazzolo dello Stella, di fronte al cimitero, una macchina e una moto si sono scontrati e il centauro ha riportato gravissime ferite; è in serioed è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche in quel caso sono intervenuti i pompieri e i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana. Un terzo incidente è accaduto sempre tra le 18.30 e le 19 a Pinacada, con una auto uscita di strada.