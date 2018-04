Domenica di incidenti: coinvolte 2 famiglie con bimbi, grave un papà

di Paola Treppo

UDINE e GORIZIA - Cinquein poche ore nel pomeriggio di ieri, domenica 22 aprile, con ragazzi,coinvolti con le loro famiglie. Poco dopo le 18, in via Arrigo Boito, all'altezza del supermercato Lidl, a, il conducente di una auto ha investito un bambino di 6 anni che è stato scaraventato a una distanza di 5 metri sull'asfalto, riportandolesioni; soccorso dall'equipe medica di una ambulanza e di una automedica, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Peri rilievi la polizia di Stato.A Lignano Sabbiadoro, invece, intorno alle 16.15, in corso dei Continenti, all'altezza dell'incrocio con via delle Arti, a seguito di uno scontro tra due auto è rimasto gravemente ferito un giovane papà di 24 anni diche viaggiava insieme alla moglie e alla lorodi 4 anni.La bimba e la mamma sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Latisana. Il papà ha subito un grave trauma ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trieste, dopo essere stato stabilizzato sul posto. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Lignano. Sul posto anche i vigili del fuoco e due ambulanze.Poco prima delle 17.30, a Gemona del Friuli, incidente stradale in via Cavazzo: il conducente di una auto ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro un. Successivamente, la stessa auto è statada una altra vettura, una Ford Focus. Nello scontro sono rimaste coinvolte 5 persone, di cui una famiglia che viaggiava con un neonato; una donna di 55 anni, a bordo di una Volkswagen Polo, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo con lesioni lievi.​ACarnico, poco prima delle 16.30, nella località di Somplago, fuoriuscita autonoma di unacon a bordo due persone, un uomo di 51 anni die una donna di 46 anni di; la coppia è stata portata in ospedale a Tolmezzo per tutte le cure mediche. I due centauri hanno riportato ferite non gravi.​A, infine, incidente stradale poco dopo le 18 sulla sr56, all'altezza della rotonda da cui ci si immette poi sulla sp50. Due le persone che sono rimaste ferite nello scontro tra una auto e una moto; entrambe sono state portate all'ospedale di Palmanova; si tratta dei due centauri che viaggiavano sulla due ruote; non sono in pericolo di vita.