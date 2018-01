di Paola Treppo

PAGNACCO e COSEANO (Udine) -nella notte lungo la provinciale 60, poco prima dell'una e mezza di oggi, venerdì 12 gennaio. Un ragazzo didi 25 anni ha perso il controllo della vettura che stava guidando, unavecchio modello, forse per un, mentre rientrava a casa, ed è andato a schiantarsi prima contro un platano per poi ribaltarsi fuori dalla carreggiata.Pur ferito gravemente nell'impatto, il giovane è rimasto cosciente ed è stato assistito dal personale medico di una ambulanza e di una automedica inviate sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova; il 25enne è stato accolto ina Udine in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Lungo la provinciale sono intervenuti anche i vigili di fuoco per la bonifica della strada e la messa in sicurezza del mezzo, e la polizia stradale di Udine per rilievi e accertamenti.​Altro incidente, poi, alle 5.45 di oggi, adi Pagnacco, alle porte di Udine, dove il conducente di una vetturaha perso il controllo del mezzo in via dei Platani, all'altezza di una rotonda di recente realizzazione. Nell'impatto l'automobile ha abbattuto un cartello della segnaletica stradale e la persona alla guida è stata portata in ospedale in ambulanza per precauzione; ha riportato, infatti, ferite giudicate lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Norm di Udine.