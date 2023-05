Tamponamento in A4, frontali, auto nel fossato: raffica di incidenti nella notte

SPILIMBERGO (UD) - Una persona è stata soccorsa la scorsa notte dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto sulla Cimpello Sequals, nel territorio comunale di Spilimbergo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo), mentre conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita in un fossato, a bordo strada. Nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'elisoccorso. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata, in ambulanza, all'ospedale in codice giallo.

A Talmassons, lungo la Napoleonica, scontro tra due auto; impatto di tipo fronto laterale. Una persona è rimasta ferita in maniera non grave, trasportata in ospedale con l'ambulanza. Cause al vaglio. Attivati i carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco.

Lungo l'autostrada A4, direzione Venezia poco prima del casello di Latisana tamponamento tra due auto. Inviati l'elicottero e l'ambulanza: una persona è rimasta ferita in maniera lieve, trasportata all'ospedale con l'ambulanza. Attivati Polizia stradale, personale dell'autostrada, vigili del fuoco. Tutti i coordinati dal Coa / Centro operativo autostradale di Udine.