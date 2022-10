Incidenti tra auto e moto, due scontri a distanza di poche ore a Polcenigo e Buja. Due feriti gravi

POLCENIGO/BUJA (FRIULI VENEZIA GIULIA) - Due terribili incidenti tra auto e moto in poche ore si sono verificati questo pomeriggio, 12 ottobre. Entrambi gli interventi sono stati tempestivamente coordinati dagli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

A Polcenigo, cappottamento di un'auto

In via Mezzomonte a Polcenigo si sono scontrati una moto e una macchina. La persona in sella alla due ruote ha riportato traumi lievi ed è stata trasportata all'ospedale con l'ambulanza proveniente da Sacile. La persona alla guida dell'auto invece, a seguito del cappottamento del mezzo, ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, comunque in condizioni stabili. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

A Buja, l'impatto vicino al casello dell'autostrada

Poco prima delle 17 a Buja, lungo la strada Osovana, a qualche centinaio di metri dal casello dell'autostrada, lungo la viabilità ordinaria, in prossimità di un incrocio, il secondo incidente tra auto e moto. La persona che conduceva la motocicletta è stata sbalzata per alcuni metri e ha riportato lesioni importanti. È stata stabilizzata tempestivamente sul posto dall'equipaggio di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che poi l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La persona alla guida della vettura è stata controllata sul posto, non riporta gravi traumi. Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.