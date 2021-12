Frontale in auto contro un furgone, utilitaria sbalzata in un fossato: muore automobilista di 61 anni

TORVISCOSA - Un uomo, di 61 anni, Lori Versolatto, residente a Carlino (Udine), è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto stamattina, attorno alle 8, a Torviscosa (Udine).

Secondo una ricostruzione dei fatti, l'utilitaria condotta dall'uomo che lavorava in un'officina meccanica delal zona, si è scontrata frontalmente con un furgone, il cui conducente ha riportato ferite lievi per le quali è stato trasportato in Pronto soccorso a Palmanova.

Dopo il violentissimo scontro, l'auto della vittima è finita in un fossato e l'uomo è deceduto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.