Spettacolare scontro tra auto all'incrocio, una vettura finisce ruote all'aria. Ferita la conducente

UDINE Schianto tra due utilitarie nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, a Udine, tra via Monte Grappa e via Gorizia nei pressi di piazzale Chiavris. A scontrarsi violentemente attorno alle ore 13.00 sono state una Hyundai e una Honda. Ad avere la peggio una anziana alla guida della Hyundai, la cui vettura nello schianto è finita ruote all'aria.



Estratta dalle lamiere dell'auto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Udine e quindi affidata ai sanitari del 118 per il trasferimento in ambulanza al Santa Maria della Misericordia, la signora ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Illese le altre due donne che viaggiavano a bordo della Honda. Al vaglio la dinamica del sinistro da parte della Polizia Locale anche se all'origine pare esserci una mancata precedenza all'incrocio. © RIPRODUZIONE RISERVATA