Tamponamento a 3 in autostrada: â€‹2 feriti, chiusa la corsia di sorpasso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA/UDINE SUD -a tre lungo la autostradae due persone sono rimaste. L'si è verificato intorno alle 16.30 di ieri, martedì 20 marzo, tra, in direzione sud, all'altezza del chilometro 2 più 500.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrati in un tamponamento tre veicoli: uncon targa polacca condotto da un cittadino polacco di 38 anni, rimasto illeso, unRenault Trafic condotto da una donna di Palmanova di 48 anni, L.F. le sue iniziali, e unFiat Ducato al cui volante c'era un pensionato di Remanzacco di 81 anni.Nell'incidente sono rimasti feriti i due friulani, soccorsi dal personale medico dell'ambulanza; entrambi sono stati portati all'Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbero in pericolo di vita. Nel tamponamento il furgone Ducato e l'autocarro Renault sono finiti sulla corsia di sorpasso che è stata chiusa alper consentire ai mezzi di soccorso di mettere in sicurezza i mezzi incidentati e poi di bonificare la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco. Si sono createe rallentamenti che si sono risolti dopo un paio d'ore.