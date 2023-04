Travolta mentre cammina lungo la strada: grave una donna di 30 anni

UDINE - Travolta mentre cammina, grave una trentenne. La giovane è stata soccorsa dai sanitari nel tardo pomeriggio di oggi, 1 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito dell'incidente stradale accaduto a Udine, in via Forni di Sotto, indicativamente all'altezza del pubblico esercizio "Al Ramandolo". Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stata investita da un mezzo in transito. Alcuni passanti hanno chiamato il Nue112 e hanno prestato anche le primissime cure. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.