Guida dopo aver bevuto e tampona tre auto: dieci feriti, denunciato

LATISANA - Guida dopo aver bevuto e tampona tre auto: dieci sono le persone rimaste coinvolte, di cui due ricoverate in ospedale con lesioni, nell'incidente provocato da un settantenne, subito denunciato, avvenuto nella prima serata di ieri, 11 novembre, intorno alle 20, lungo la strada regionale che da Latisana porta a Lignano Sabbiadoro, all'altezza di Pertegada (Latisana), in prossimità del distributore Ip.

Dopo l'allarme scattato con diverse chiamate al Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Sores. Allertate anche le centrali di primo livello delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze provenienti da Latisana i cui equipaggi hanno preso in carico le due persone ferite, trasportate poi in condizioni non gravi all'ospedale di Latisana. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine, in piena sinergia, per l'attività di soccorso e per quanto di competenza.