di Paola Treppo

MANZANO (Udine) -sulla regionale acon due persone che sono rimaste ferite ieri sera, venerdì 9 febbraio, intorno alle 21. A scontrarsi frontalmente due auto, unae una, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità.I conducenti le due vetture sono rimastima non in modo grave, e sono stati assistiti dal personale medico di dueinviate sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Per la messa in sicurezza delle auto incidentate e per la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 23. La regionale è stata solo temporaneamente chiusa al traffico.